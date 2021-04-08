Вашингтон, 8 апреля, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Главная политическая задачаРоссии в отношениях с США — не увещевать Вашингтон «образумиться», азавершить уже начавшееся изменение своего собственногоподхода кэтимотношениям, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 8 апреля, комментируя информацию о возможной высылке российских дипломатов из США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дядя Сэм

Ранее Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщил, чтовласти СШАмогут объявить о выдворениинесколькихроссийских дипломатов в ответ наякобы совершенные ими «враждебные действия». Кроме того, по этим данным, против России могут бытьвведеныновые санкции.

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« В сложившихся в российско-американских отношениях обстоятельствах стоило бы порадоваться, если бы американцы действительно предприняли этот шаг. Это было бы в долгосрочных интересах России. Сейчас главная политическая задача состоит не в том, чтобы увещевать Вашингтон «образумиться», «встать на конструктивную позицию» и так далее и тому подобное — они не образумятся и не встанут. Главная политическая задача — внутренняя: завершение уже начавшегося изменения подхода к отношениям с США в МИДе, других участвующих в осуществлении внешней политики ведомствах, администрации президента.

Недавно заместитель министра иностранных дел Рябков заявил: «Мы ожидаем, что там (в Вашингтоне) смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут». Высылка наших дипломатов, новые враждебные действия США с использованием украинского плацдарма и по другим направлениям военного, политического и экономического давления на Россию, надеюсь, окончательно убедят наши «верхи», что «ожидать» ничего не стоит, что устраивающего нас отношения к нашей стране надо добиваться. Возможно, — и на поле боя, если дело дойдёт до того. И точно — в жёстком политическом и экономическом противостоянии.