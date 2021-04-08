Южно-Сахалинск, , 11:54 — REGNUM На Сахалине на птицефабрике «Островная» из-за перебоев с электричеством, которые произошли 6 апреля во всей области, погибли более четырёх тыс. кур-несушек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства и торговли.

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В одном из 16 птичников, в котором находились 45 тыс. кур, после отключения электричества произошёл сбой в блоке управления системой микроклимата. В результате теплового удара задохнулись 4,07 тыс. голов птицы.

Отмечается, что гибель кур не повлияет на показатели производства яиц и мяса, так как падёж составил всего 0,5% от общего числа поголовья — на фабрике 850 тыс. голов птиц.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 6 апреля произошло массовое отключение электроэнергии. Без света остались жители Южно-Сахалинска, Долинска, Корсакова, Анивы, Ногликов, Макарова, Тымовского, Александровска-Сахалинского и Поронайска.