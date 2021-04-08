Ставрополь, , 11:53 — REGNUM В Ставропольском крае попал под следствие заместитель начальника исправительной колонии №6. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере, сообщили 8 апреля в пресс-службе Следственного комитета по региону.

За создание «особых» условий содержания теперь уже бывший замначальника исправительного учреждения получил от заключенных в знак благодарности в общей сложности свыше 400 тыс. рублей. Но самым «красивым» подарком осужденных стали подаренные ему звезды на погоны, изготовленные из драгоценного металла.

Факт взяточничества произошел в 2018 и 2019 году. Замначальника колонии за деньги создал двум осужденным комфортные условия отбывания наказания. Так, он перевел их из колонии общего режима в колонию-поселение, несмотря на имеющиеся у них нарушения режима, а также разрешал им пользоваться мобильными телефонами.

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