Москва, , 11:58 — REGNUM Российским пользователям следует отказаться от использования сервиса Zoom в пользу отечественных аналогов. Такую рекомендацию выпустила 8 апреля пресс-служба Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что российские компании и государственные органы, пользуясь зарубежными сервисами, рискуют столкнуться и с отказами в обслуживании, и с утечками данных.

«Рекомендуем российским пользователям активнее переходить на использование отечественного программного обеспечения», — приводит сообщение Роскомнадзора ТАСС.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что американская компания Zoom Video Communications пока официально не отказывалась обслуживать российских клиентов.

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