Колпино, Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM Пожар по повышенному номеру тушат сотрудники МЧС в Колпинском районе Санкт-Петербурга. По данным Главного управления ведомства по региону, в бетонном производственно-складском ангаре, размером 30×100 метров, происходит горение обстановки.

Сообщение о пожаре на Софийской улице, д. 96, поступило в оперативные службы в 11:14 мск. В 11:31 ранг пожара был повышен до № 1-БИС. Ликвидацией огня занимаются 17 пожарных и четыре единицы техники.

«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечают в ГУ МЧС.