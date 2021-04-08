Москва, , 11:50 — REGNUM На территории Новой Москвы задержан мужчина со справками и сертификатами о вакцинации против коронавирусной инфекции. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

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Подозреваемый в сбыте поддельных документов был задержан в торговом центре на Киевском шоссе. Выяснилось, что злоумышленник является курьером, он развозил клиентам поддельные справки и сертификаты. У мужчины обнаружили и изъяли три фальшивые справки.

Возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»). Подозреваемому избрана мера пресечения — обязательство о явке.