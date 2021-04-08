Волгоград, , 11:56 — REGNUM Проверку соблюдения трудового законодательства проводит прокуратура Волгоградской области на ООО «МК «Камышинские колбасы», сообщили 8 апреля в пресс-службе ведомства. Одна из работниц предприятия получила невосполнимую травму руки.

25-летней работнице мясокомбината ампутировали кисть руки после несчастного случая на производстве, информация об этом появилась в Сети. В прокуратуре обратили внимание на публикацию и начали проверку, которая выявила несколько нарушений. Так, пострадавшая женщина более полугода трудилась на мясокомбинате в должности мастера-технолога, однако трудовые правоотношения с ней работодателем не оформлялись. Кроме того, на предприятии с августа 2020 года без записей в трудовых книжках работали ещё шесть человек, в том числе цехе обвалки продукции и колбасном цехе.

Руководителю предприятия внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства. В отношении юридического лица прокуратурой возбуждены административные производства.