Судак, Крым, , 11:49 — REGNUM Трёхэтажный дом загорелся в пгт Новый Свет в городском округе Судак рано утром 8 апреля, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым. Спасателям удалось отстоять 18 строений, возведенных поблизости с загоревшимся домом.

Сообщение о пожаре в трехэтажном домовладении поступило в службу спасения в 03:39 8 апреля. Спасатели оцепили зону ликвидации пожара, помогали обеспечивать доступ к месту тушения. Подвоз воды осуществлялся шестью водовозками служб города.

Тушение пожара осложнялось хаотичной застройкой — совместными усилиями служб удалось отстоять 18 близлежащих строений. Тушили пожар более 100 человек, привлекли 27 единиц техники.

Общая площадь пожара составила 550 кв. м, в 08:50 возгорание ликвидировали. Обошлось без пострадавших и погибших. Причину пожара устанавливают специалисты.