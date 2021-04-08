Ростов-на-Дону, , 11:47 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 26 летальных исходов среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 апреля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 женщин в возрасте от 65 до 89 лет и 14 мужчин в возрасте от 52 до 85 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

С начала пандемии жертвами коронавируса стали 3 745 жителей Ростовской области.

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