Лос-Анджелес, США, , 11:46 — REGNUM Пит Дэвидсон заявил, что дал согласие на участие в проекте кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет» сразу после того, как услышал имя персонажа, которого ему предложили сыграть. Об этом 8 апреля сообщил портал Screen Rant.

В эфире «Вечернего шоу» телеведущего Джимми Фэллона актёр рассказал, что однажды Джеймс Ганн позвонил ему и сообщил, что вынашивает идею фильма, в котором Дэвидсон может сыграть персонажа по имени Ричард Герц.

«И я подумал: «Дик Герц! Я в деле!» Да, это его настоящее имя. Имя моего персонажа — Дик Герц! И я решил: «Чувак, это великолепно. Это так здорово», — сказал Дэвидсон, добавив, что до сих пор не может поверить в то, что участвует в чём-то, что основано на такой забавной идее.

Ранее кинокомпания Warner Bros. выпустила два трейлера кинокомикса «Отряд самоубийц: Миссия навылет». В кинотеатрах России фильм начнут показывать 5 августа 2021 года.

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