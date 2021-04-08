Нерехта, Костромская область, , 12:16 — REGNUM В Костромской области чиновница посоветовала жителям реже ездить на личных автомобилях в ответ на жалобы на плохую дорогу. Слова сотрудницы администрации Нерехтского района цитирует «K1NEWS.RU».

Непроезжая дорога в Нерехтском районе © Таисия Зорина

Жители деревни Пленино в Нерехтском районе Костромской области пожаловались на непроезжую дорогу. Об этом написала газета «Нерехтская правда». В редакцию обратилась жительница населённого пункта Таисия Зорина.

«Деревня полностью отрезана от внешнего мира. Частные машины, скорая помощь, полиция, пожарные не имеют возможности туда проехать. Чувствую, нам придётся обращаться к губернатору для решения проблемы, учитывая, что местные власти ее не видят. Осенью, весной, в дождливые дни подъезд полностью отсутствует», — рассказала Зорина.

Ситуацию с проблемным участком грунтовой дороги СМИ «K1NEWS.RU» прокомментировала заместитель председателя комитета строительства и инфраструктуры администрации Нерехты и Нерехтского района Юлия Крапивина. Ответ чиновницы примечателен. По её словам, состояние дороги ухудшают сами жители.

«Дорогу можно привести в порядок при более сухой погоде, когда вода уйдет. Затем дорогу надо грейдировать. Сейчас это сделать невозможно. Мы уже написали заявку в Костромаавтодор. На место должны будут приехать сотрудники организации, чтобы оценить ситуацию. Местных жителей предупреждали, что для сохранения и без того сложной дороги нужно реже ездить по ней на личных автомобилях. Они дополнительно разбивают проезжую часть. Но не все граждане с пониманием относятся к этой просьбе», — сказала Крапивина.

Напомним, аналогичная ситуация с размытой дорогой весной 2021 года произошла в Буйском районе Костромской области. Там жители четырёх деревень не могли вызвать скорую помощь на дом и съездить в районный центр за продуктами. Ситуацией с непроезжей дорогой заинтересовалась прокуратура региона. Надзорные органы обещают провести проверку по этому поводу в течение месяца.

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