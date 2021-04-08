Нерехта, Костромская область, 8 апреля 2021, 12:16 — REGNUM В Костромской области чиновница посоветовала жителям реже ездить на личных автомобилях в ответ на жалобы на плохую дорогу. Слова сотрудницы администрации Нерехтского района цитирует «K1NEWS.RU».
Жители деревни Пленино в Нерехтском районе Костромской области пожаловались на непроезжую дорогу. Об этом написала газета «Нерехтская правда». В редакцию обратилась жительница населённого пункта Таисия Зорина.
Ситуацию с проблемным участком грунтовой дороги СМИ «K1NEWS.RU» прокомментировала заместитель председателя комитета строительства и инфраструктуры администрации Нерехты и Нерехтского района Юлия Крапивина. Ответ чиновницы примечателен. По её словам, состояние дороги ухудшают сами жители.
Напомним, аналогичная ситуация с размытой дорогой весной 2021 года произошла в Буйском районе Костромской области. Там жители четырёх деревень не могли вызвать скорую помощь на дом и съездить в районный центр за продуктами. Ситуацией с непроезжей дорогой заинтересовалась прокуратура региона. Надзорные органы обещают провести проверку по этому поводу в течение месяца.
Читайте ранее в этом сюжете: Жители костромской глубинки пожаловались на «великую русскую грязь»