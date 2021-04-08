Нур-Султан, , 11:43 — REGNUM Министерство иностранных дел России не получало ноту США о Договоре по открытому небу. Об этом 8 апреля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

«Я ноту не видел, нам никто ничего не написал», — сказал министр, отвечая на вопрос журналистов. Лавров отметил, что Россия предупредила всех партнеров о начале процедуры выхода из договора.

Глава МИД отметил, что в условиях отсутствия в договоре США никто не дают гарантий безопасности данных, полученных во время полетов над территорий России.

«Если [Вашингтон считает, что] возвращение в договор подорвало бы позиции США в сфере контроля над вооружениями, значит, США не хотят контроля над вооружениями», — сказал Лавров.

Ранее издание Defence News сообщил, что власти США направили своим партнером ноту, в которой сказано, что возвращение Вашингтона в Договор по открытому небу «пошлет России неверный сигнал» и подорвет позиции США в вопросе контроля над вооружением.

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