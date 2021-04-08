Лондон, , 11:43 — REGNUM Силы Запада должны бросить вызов частным военным компаниям, которые действуют на территории Ливии, и повысить устойчивость перед лицом их пагубного влияния. С таким призывом выступил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, сообщает газета The Daily Telegraph.

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«Пространство, в котором они действуют, должно быть оспорено, иначе частные вооружённые силы, не ограниченные международным правом […] смогут свободно и безнаказанно вести спорную деятельность от имени государства», — пояснил Уоллес.

Глава оборонного ведомства Соединённого Королевства добавил, что «эти покрытые мраком группировки», «нагло поддерживаемые хорошо финансируемыми и хорошо обученными вооружёнными силами, представляют сложную задачу для западных вооружённых сил», пишет ТАСС. При этом британский министр не уточнил в этой связи ни одну конкретную страну.

Ранее по теме: Макрон заявил, что в Ливии находятся «российские силы»

Как сообщало ИА REGNUM, в марте французский президент Эммануэль Макрон заявил, что в боевых действиях в Ливии участвуют российские военные, а также турецкие боевые силы, иностранные бойцы, импортированные ими или другими на землю Ливии.

Ранее о якобы присутствии в Ливии бойцов частной военной компании «Вагнер» заявляя Госдеп США. В МИД РФ эту информацию опровергли, подчеркнув, что подобные заявления основаны на подтасованных данных из сомнительных источников.