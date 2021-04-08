Пенза, , 11:45 — REGNUM В Пензенской области с начала пандемии коронавирусную инфекцию выявили у 42 827 человек, за сутки заболели еще 100 жителей, а днем ранее — 101 человек. Об этом 8 апреля сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Выздоровели после болезни 40 081 пациент. За сутки выписались 169 человек. Скончались от последствий заражения коронавирусом всего 558 пациентов, трое — за последние 24 часа. Число больных в настоящее время составляет 2188 пациентов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области по данным на 7 апреля суммарный охват тестированием населения на коронавирус составлял 63,29%. Под наблюдением врачей оставались 9875 жителей, сняли с коронавирусного учета 101 750 человек.

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