Рок-Хилл, , 11:43 — REGNUM При стрельбе в городе Рок-Хилл, находящемся в американском штате Южная Каролина, погибли пять как минимум человек, включая двух детей. Об этом 8 апреля сообщает телеканал Fox 13 со ссылкой на местную полиции.

Уточняется, что накануне вечером полицейские выехали по вызову после сообщения о нескольких погибших в жилом доме, где обнаружили тела пяти человек с огнестрельными ранениями: пожилой пары, двух их внуков и работавшего у них в доме мужчины.

При этом полиция округа Йорк на своей странице в соцсети Twitter уточняет, что подозреваемый в данном преступлении был обнаружен у себя дома в течение нескольких часов. Информация о его дальнейшей судьбе не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля шесть убитых людей с пулевыми ранениями нашли в доме в американском городе Аллен в штате Техас.