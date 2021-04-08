8 апреля 2021 | Время чтения 5 мин

Российские регионы начинают возвращаться к привычной жизни. Региональной власти нужно, чтобы накануне выборов не было никаких сомнений относительно того, что стрессовая ситуация ковидного периода осталась в прошлом.

Арсен Шаяхметов, , 13:29 — REGNUM После сложного в эпидемиологическом отношении прошлого года российские регионы начинают возвращаться к привычной жизни, в том числе готовиться к проведению мероприятий, которые были запланированы на 2020 г., но по известным причинам оказались перенесены. В Башкирии власти заявили, что уже на этой неделе начинают аккредитацию на всемирную Фольклориаду, которая пройдёт в республике с 1 по 10 июля. При этом меры безопасности никто не отменял — в уфимском аэропорту будут организованы экспресс-лаборатории для тестирования прибывающих в регион участников фестиваля. Другие российские субъекты стараются не отставать и наметили на текущий год сразу несколько событий, которые потенциально могут стать интересны туристам.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ковид не помеха

Проведение крупных саммитов, тем более международного масштаба, неизбежно сталкивается с вопросом обеспечения медицинской безопасности. Границы с большинством стран пока закрыты, а европейцы и вовсе в ожидании третьей волны пандемии. Насколько реально в этих условиях организовать на региональном уровне крупное мероприятие? Эксперты сходятся во мнении, что это вполне возможно.

Директор Центра общественных коммуникаций Андрей Шуклин считает, что по мере снижения заболеваемости коронавирусом и выработки коллективного иммунитета российские регионы должны быть готовы к проведению значимых мероприятий: «Пандемия не будет продолжаться бесконечно, и использовать ковидную повестку в качестве универсальной отговорки неконструктивно. К тому же крупные международные события способны дать импульс развитию региона, его социальной инфраструктуре, активнее вовлекать туристический кластер и презентовать свои проекты».

Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров дал старт к подготовке VI Всемирной Фольклориады Pravitelstvorb.ru

При этом эксперт признаёт, что проведение подобных событий пока таит в себе множество рисков, в том числе риск получить очаг вспышки заболевания и оказаться в центре скандала. «К тому же, если мероприятие планировалось заранее, то расходы на него заложены в бюджете, и отмена проведения позволяет сэкономить значительные средства», — считает эксперт.

Директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова полагает, что в 2021 г. в саммитах и культурных массовых мероприятиях уже недостатка не будет. «Мы видим, что повсеместно начали отменять ковидные ограничения. Люди соскучились по публичной жизни, региональные власти понимают, что нужно восполнять пощипанную вирусом казну, нужно запускать цикл «люди — деньги». Потому проблем в организации таких мероприятий я не вижу».

С тезисом о том, что у людей есть потребность в крупных развлекательных событиях, согласен генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский: «Пандемия, кроме других последствий, оказала крайне негативное влияние на массовое сознание граждан. По сути, это был год одного сплошного стресса, а массовое сознание сейчас находится в состоянии, близком к депрессивному. В такие моменты будет правильно отвлечь людей какими-то массовыми позитивными событиями. Конечно, при этом сохраняется риск новой вспышки, и органы власти должны это учитывать».

Карантин Николай Хижняк © ИА REGNUM

Что год грядущий нам готовит?

Если Фольклориада в Башкирии действительно станет крупным международным культурным событием (на фестиваль приедут коллективы и артисты из 56 стран), то большинство других регионов заявили мероприятия российского масштаба. Между тем многие из них уже успели обрести популярность и после годичной паузы могут собрать значительное число гостей.

Так, сразу два ярких музыкальных события собираются организовать в Самарской области: традиционный Грушинский фестиваль авторской песни в начале июля и Метафест — фестиваль разноформатной независимой музыки. Оба мероприятия обещают собрать десятки тысяч зрителей. Сразу несколько фестивалей пройдёт в Нижнем Новгороде, что связано с празднованием 800-летия столицы Приволжского федерального округа.

По мнению Екатерины Колесниковой, крупнейшими культурно-развлекательными мероприятиями в доковидное время в ПФО были «Рок над Волгой», «Волга фест», различные гастрономические и национальные фестивали: «Пользуются высоким спросом и саммиты в Уфе, Самаре, Чувашии (инвестиции, сфера HR, туризм). Львиная доля их приходилась, конечно, на лето, когда наступал туристический сезон, россияне любят отдых на Волге не меньше, чем, к примеру, гранитные берега культурной столицы. Но можем ли мы говорить с уверенностью о том, что именно эти фестивали и саммиты были триггерами, побудившими очередных инвесторов влить свой капитал именно в ПФО? Подобные мероприятия являются частью экосистемы Поволжья и вместе с другой волжской спецификой являются важным звеном в экономике и инвестиционном секторе. Да, они важны и нужны. Правильно организованные мероприятия впоследствии становятся визитными карточками регионов» .

Дмитрий Еловский отмечает, что в некоторых регионах нашли выход в том, чтобы разбить масштабное мероприятие на серию небольших в рамках одного проекта.

«Если говорить про крупные международные события, то для любого региона это даст, с одной стороны, стимул к развитию, но и серьезную организационную и финансовую нагрузку. Достаточно вспомнить Универсиаду в Красноярском крае, за которую регион до сих пор не получил компенсацию из федерального бюджета», — напоминает Еловский.

Открытие XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске Kremlin.ru

Как полагает Андрей Шуклин, для организации ярких и масштабных событий необходимо в достаточной мере проявление политической воли и инициативы: «В качестве успешного кейса можно назвать Фольклориаду в Башкортостане. В противном случае вспоминается премудрый пескарь Салтыкова-Щедрина, который всю жизнь просидел в норе».

С уверенностью можно сказать, что проведение летних форумов и фестивалей должно стать своего рода символом возвращения российских субъектов к прежней жизни. И региональной власти нужно, чтобы накануне выборов не было никаких сомнений относительно того, что стрессовая ситуация ковидного периода осталась в прошлом.