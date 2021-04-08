Петропавловск-Камчатский, , 11:42 — REGNUM На заседании совета глав дальневосточных регионов, которое состоялось 8 апреля на Камчатке, полпред президента Юрий Трутнев особое внимание уделил стоимости жилья в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Приамурья.

Читайте также: Экономист заявил, что покупатель жилья в России «выжат»

Трутнев удивился высоким ценам на жильё на Дальнем Востоке. Так, полпред озвучил информацию о том, что средняя стоимость одного квадратного метра жилья в регионе составляет 91 тыс. рублей. А на Чукотке стоимость квадратного метра во вновь построенных домах достигает 180 тыс. рублей.

«Основной причиной является завоз практически всех стройматериалов. Но это не только проблема Чукотки, это проблема всего Дальнего Востока. Поэтому посмотрим, как это решать», — сказал Трутнев.

При этом полпред подчеркнул, что на Дальнем Востоке строится мало жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, покупательский потенциал населения в отношении недвижимости в России во многом исчерпал себя еще в 2020 году, об этом заявил экономист Василий Колташов.