Даллас, США, , 11:49 — REGNUM Бывшего сотрудника полиции Далласа (штат Техас, США) Брайена Райзера, подозреваемого в организации заказных убийств, освободили из-под ареста. Такое решение принял городской суд, сообщает газета Dallas Morning News.

Райзера задержали в марте и уволили из полиции после поступления показаний о том, что он причастен к убийству двух человек в 2017 году. Один из исполнителей преступления назвал его заказчиком и организатором.

Судья посчитал, что прокуратура не представила достаточных улик против Райзера. Ему не смогли предъявить официальное обвинение и освободили из центра предварительного задержания.

Дело против экс-полицейского не закрыли, прокуратура снова попытается предъявить обвинения. Защитники Райзера настаивают, что он невиновен.