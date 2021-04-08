Санкт-Петербург, , 11:41 — REGNUM За истекшие сутки в Петербурге выявили 695 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на десять случаев меньше, чем сутками ранее, сообщили 8 апреля в федеральном оперштабе. Такой уровень суточного заражения зафиксирован впервые за время спада второй волны эпидемии. Примерно такой же показатель (697 случаев) последний раз фиксировался в Петербурге 22 октября 2020 года, во время подъема второй волны.

Скорая помощь у Покровской больницы Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

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В то же время суточная смертность от COVID-19 в Петербурге остаётся на весьма высоком уровне. За последние сутки подтверждено 33 новых летальных исхода, что на три случая меньше, чем в предыдущий день, и примерно соответствует суточной смертности в марте. Летальность болезни в Петербурге — 3,13%.

За время пандемии, с марта 2020 года, в Петербурге подтверждено 400 286 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Выздоровели 355 627 человек, в том числе 938 пациентов выписаны за минувшие сутки. Жертвами ковида в Северной столице стал 12 521 человек.

«Распространение инфекции снижается медленно и нестабильно», — заявляют в городском оперштабе.

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