Киев, , 11:41 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с целью «посетить передовые позиции». Об этом сообщила 8 апреля пресс-служба офиса президента страны.

Глава государства приехал в регион в связи с тем, что в последнее время там систематически нарушается режим прекращения огня, отметили в пресс-службе.

«Зеленский едет в Донбасс как верховный главнокомандующий, чтобы пообщаться с военными и поддержать боевой дух защитников», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава российской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Борис Грызлов назвал безрезультатным внеочередное заседание ТКГ, созванное по инициативе Украины.

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