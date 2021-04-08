Уфа, , 11:45 — REGNUM Картофель больше всего подорожал за неделю в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба Башстата.

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Сообщается, что по результатам мониторинга цен в республике, за неделю цена на картофель поднялась на 6%, а его средняя цена составила 36,8 рублей за один кг. В Башкирии подорожали также и огурцы. Их стоимость выросла на 2,8% — средняя цена их составила 104,6 рублей за один кг.

Третью строчку заняла колбаса варено-копченая и копченая. Этот продукт подорожал на 2,2% за неделю. Средняя цена килограмма такой колбасы составляет 417,37 рублей.

Отмечается, что в республике подешевело пшено на 2,8%, свежие помидоры на 1,6%, также произошло незначительное снижение цен на вермишель, капусту, куры охлажденные, сливочное масло, твердые сыры, яблоки, пищевую соль, овощные и фруктово-ягодные консервы для детского питания.