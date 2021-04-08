Буйнакск, Дагестан, , 11:39 — REGNUM В Дагестане сотрудники военной прокуратуры выясняют обстоятельства и причины взрыва танка на территории воинской части № 63 354 в Буйнакске. Устанавливается материальный ущерб, причиненный взрывом.

Предварительной версией ЧП считается короткое замыкание в боевой машине. Из-за него якобы сдетонировали находившиеся в танке боеприпасы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 апреля в одной из воинских частей в Дагестане произошел взрыв. На видео видна вспышка пламени и слышны взрывы снарядов. Очевидцы утверждают, что слышали взрывы снарядов или патронов. Пострадавших от ЧП не было. Пожар на месте взрыва удалось быстро потушить.

Читайте ранее в этом сюжете: Танк загорелся в одной из воинских частей в Дагестане