Москва, , 11:38 — REGNUM Главным источником инфляции в РФ является непрерывный рост цен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил консультант по стратегическому маркетингу, автор курса «Управление сбытом» в РАНХиГС, член политсовета регионального отделения «Партии Роста» в Ростовской области Аркадий Мурзаев. Так он прокомментировал высказывание министра экономического развития РФ Максима Решетникова о том, что экспортная составляющая стала основным каналом инфляции в РФ.

«Если главным каналом инфляции стала экспортная составляющая, тогда надо признать, что главным источником дневного света являются облака, а не солнце. Потому что когда небо затянуто облаками, солнца не видно, а все равно светло! — возмутился эксперт. — Главным источником инфляции в нашей стране является непрерывный рост цен и тарифов на услуги естественных и противоестественных монополий. В данном случае еще свою роль сыграло снижение курса рубля относительно других валют. А поскольку в том же самом сельском хозяйстве есть масса всего, что жизненно необходимо и завозят в страну по импорту, то инфляция не замедлила себя ждать. Только при чем здесь экспорт? Если следовать такой логике, то получается, что при полном закрытии вывоза товаров из страны у нас будет отрицательная инфляция, то есть дефляция? Хотелось бы увидеть хоть раз в жизни снижение цен на бензин…»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что в России повышения инфляции можно ждать с приближением сезона отпусков.

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