Барнаул, , 11:38 — REGNUM В связи с объявленной в России «гаражной амнистией», десятки тысяч хозяев гаражей в Алтайском крае ждут возможности, чтобы воспользоваться новым законом. Этот вопрос актуален не только для Барнаула столицы, но для городов и крупных районных центров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по Алтайскому краю.

Дело в том, что в последнее время в регионе регистрируется все больше прав на машино-места, это не совсем гаражные боксы, но тем не менее, цифры демонстрируют положительную динамику в покупательском спросе на подобный товар. Если в 2018 году было зарегистрировано около 590 машино-мест, в 2019 — около 490, то в 2000 — 1664, а на начало апреля 2021 года 2021 года — 628 машино-мест. Это свидетельствует о потребности жителей Алтай края в приобретении объектов недвижимости для хранения автомобиля, отмечают в Росреестра.

«На самом деле, очень много гаражей было построено в Алтайском крае до 90-х и в 90е годы, когда различные предприятия массово организовывали ГСК, но документы на них в настоящее время утрачены. И, соответственно, у правообладателя возникают проблемы с узаконением подобного строения», — пояснил заместитель руководителя Управления Росреестра по Алтайскому краю Андрей Рерих.

По его словам, именно для таких собственников и принималась «гаражная амнистия», позволяющая одновременно оформить и земельный участок, и находящийся на нем гараж. Прежде узаконить такой объект было возможно только в судебном порядке.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о «гаражной амнистии» предоставляет гражданам возможность до 1 сентября 2026 года бесплатно получить земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены их гаражи, при условии, что они были возведены до введения в действие Градостроительного кодекса, то есть до 30 декабря 2004 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

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