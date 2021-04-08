Москва, , 11:38 — REGNUM Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, направленный на защиту минимального дохода должника, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

Законопроект защищает средства людей в размере прожиточного минимума в случае возбуждения дел о списания за долги. Если у должника есть иждивенцы, гарантированная сумма может быть увеличена.

Инициатива предоставляет право гражданину обратиться в службу судебных приставов с просьбой ежемесячно сохранять на одном, указанном счету средства в объеме прожиточного минимума.

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Сейчас нельзя списывать со счетов должников свыше 50% остатков средств.

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