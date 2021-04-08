Ростов-на-Дону, , 11:38 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 239 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 8 апреля. Это на два случая заражения меньше, чем днём ранее.

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Новые носители коронавируса выявлены в 43 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (91) и Зерноградском районе (десять). Около четверти заразившихся — люди старше 66 лет, 6,7% — дети.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии достигло 82 761. Выздоровели 74 277 человек.

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