Ульяновск, , 11:37 — REGNUM В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела по факту попадания отходов производства в реку. Ущерб оценивается в 4,2 млн рублей, сообщает следственное управление СКР по региону.

Инцидент произошёл в рабочем посёлке Мулловка. Перед судом предстанет житель Самары. Следствие полагает, что руководство предприятия «Силен» по договору подряда поручило директору фирмы провести ремонтно-восстановительные работы по очистке отстойников очистных сооружений и откачке сточных вод на спиртзаводе.

«Но указанный директор в июне 2020 года допустил попадание в реку Сосновку и пруд Фабричный отходов производства завода, что привело к гибели биологических ресурсов», — говорится в сообщении.

Следствие оценило нанесённый ущерб в 4,2 млн рублей. Правоохранители отмечают, что руководство предприятия полностью возместило нанесённый экологический вред.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 250 УК РФ («Загрязнение поверхностных вод, повлекшее причинение существенного вреда животному и растительному миру, рыбным запасам»). Материалы переданы в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в рабочем посёлке Мулловка началась расчистка пруда Красотка, на что из резервного фонда правительства выделено 3 млн рублей. Были расчищены иловые осадки, углублено дно.

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