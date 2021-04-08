Таллин, , 11:37 — REGNUM С марта 2021 года обязанность по составлению списков на вакцинацию в Эстонии возложена на специальную комиссию Госканцелярии, однако состав комиссии и ее деятельность засекречены.

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Об этом сообщил портал ERR со ссылкой на журналистское расследование. На запрос СМИ в Госканцелярию по вопросам «Кто и как решает, кого следует вакцинировать в первую очередь?», «Каковы компетенция и опыт этих людей?» был получен отказ, аргументированный положениями закона о чрезвычайном положении.

По словам Лианы Роосмаа, советника бюро по координации безопасности и национальной обороны Госканцелярии, при котором действует комиссия, при принятии решений комиссия руководствуется определенными на государственном уровне приоритетами. Комиссия решает, скольким людям и в каком порядке на основании этих приоритетов можно выделить вакцины в условиях ее ограниченных поставок.

По ее словам, в состав бюро входят представители спецслужб страны и чиновники бюро безопасности Госканцелярии. Информация об этих людях не является публичной. «Поименно назвать не могу, нас будто бы нет. Мы себя называем контактными лицами кризисного регулирования для министерств», — заявила Роосмаа, добавив, что этот отдел не значится в списке контактов на сайте Государственной канцелярии.