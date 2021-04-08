Париж, , 11:39 — REGNUM Французская компания DS Automobiles в Великобритании начала приём предзаказов на новый флагманский седан DS9, а также обнародовала некоторые подробности о новинке. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В базовой комплектации новинка будет стоить 40 615 фунтов стерлингов (около 4,3 млн рублей). В моторной линейке автомобиля будут присутствовать как бензиновые, так и гибридные силовые установки.

Мощность бензинового двигателя равна 222 л. с., у гибридных агрегатов мощность варьируется от 222 до 355 «лошадей». Все моторы сочетаются с восьмискоростной автоматической трансмиссией, а также передним или полным приводом.

Кроме того, новый DS9 получил большое количество опций и высокий уровень отделки салона. В машине есть: кожаные кресла с функцией массажа, атмосферная подсветка салона, новейшая аудиосистема, парктроник, а также система ночного видения и многое другое.

Ранее компания DS Automobiles официально представила в Испании новый DS 4 в ограниченной серии La Premiere. Однако появятся первые экземпляры машины у покупателей не раньше конца нынешнего года.

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