Москва, , 11:36 — REGNUM Российские микрофинансовые организации в настоящее время теряют клиентов, так как банки снизили средний процент по кредиту благодаря мягкой политике ЦБ РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин, комментируя вопрос о том, должен ли Банк России повышать пороговую сумму для займов, которые можно выдавать без расчета долговой нагрузки клиента.

«Статус МФО — сложная проблема для экономики. Изначально микрокредитование в экономике было разработано не как альтернатива кредитованию банковскому под более высокий процент для менее надёжных заемщиков, а как способ занять деньги до зарплаты. Минимизация процентов в данном случае достигается за счёт очень небольшой суммы, небольшого срока кредитования. Однако в России МФО стали инструментом кредитования чаще всего менее кредитоспособного населения, которому отказали банки. Это опасно, поскольку влечёт за собой увеличение невозвратных долгов самих МФО», — сказал Ковригин.

Поэтому, как полагает экономист, ЦБ надо аккуратно подходить к вопросу о повышении пороговой суммы займа без расчета долговой нагрузки.

«Действительно ли 15−30 тысяч рублей необходимы «до зарплаты»? Или это все-таки альтернатива банковскому кредиту? Не думаю, что порог должен быть больше 10 тысяч рублей. Он точно должен быть меньше месячного прожиточного минимума, — сказал Ковригин. — МФО сейчас теряют клиентов. Банки снизили средний процент по кредиту в последние годы благодаря мягкой политике ЦБ».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Банк России едва ли согласится удовлетворить просьбы МФО, которые попросили увеличить пороговую сумму для кредитов.

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