Москва, , 11:35 — REGNUM Китай, безусловно, воспользуется своими преимуществами, которые проявились во время пандемии, и усилит экспансию на западные рынки, наращивая обороты экспорта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 апреля заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева.

«Экономика Китая меньше пострадала от пандемии, чем экономики других стран, и ее восстановление идет гораздо более быстрыми темпами. Китай входит в число стран с высокой динамикой развития, поэтому даже во время кризисного 2020 года страна смогла показать рост, — сказала Кошелева. — Главная причина этого в том, что Китай смог очень быстро купировать распространение коронавируса и карантин длился всего несколько месяцев, как мы помним. Европейские страны сохраняют локдаун до сих пор. Кроме того, экономика Поднебесной все меньше зависит от экспорта и иностранных инвестиций. Большая часть ВВП страны покрывается за счет внутреннего потребления, и это опять-таки является преимуществом для быстрого восстановления».

Для сравнения Кошелева отметила, что экономика США пострадала ощутимо.

«Во II квартале 2020 ВВП США упал на 9,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, а также были рекордные показатели безработицы: 14,7% в апреле, 13,3% в мае. Несмотря на то, что США являются крупнейшей экономикой мира, по ряду причин они оказались не готовы к удару пандемии. Экономика еврозоны сократилась на 11,8% за тот же период. Непросто пришлось и государствам с развивающейся экономикой, таким как Индия, Мексика, ЮАР», — заявила Кошелева.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Китай привлек 520,6 млрд долларов иностранных инвестиций в 2020 году, что на 81% больше, чем в 2019 году.

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