Калуга, 8 апреля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Калуге сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков задержан 21-летний местный житель, который подозревается в сбыте наркотических веществ. Об этом 8 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

40.мвд.рф

Оперативниками было обнаружено несколько тайников-закладок, из которых изъято более одного килограмма синтетического наркотического средства, а также не менее 6,74 грамма наркотика растительного происхождения. По версии правоохранителей, молодой человек, исполняя роль курьера, приобрел у третьих лиц запрещённое вещество, расфасованное более чем в 300 свертков, которое затем реализовывал мелкими партиями наркозависимым гражданам. Информацию о местонахождении закладок курьер отправлял заказчикам через мессенджер, получая деньги.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд. Согласно действующему законодательству, за совершение данного преступления предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.