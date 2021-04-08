Казань, , 11:46 — REGNUM В Татарии по информации на 8 апреля подтверждено 19 698 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. За сутки заболели еще 33 жителя, днем ранее — 32 человека. Выздоровели с начала наблюдения 16 786 пациентов, за сутки выписались 73 человека. С начала наблюдения произошли 428 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2, за последние 24 часа новых жертв инфекции не зафиксировано. Число больных на сегодняшний день составляет 2484 пациента.

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Как сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19, в стационары за сутки госпитализировали 16 человек, 17 — лечатся на дому. Среди жителей Набережных Челнов выявили 11 носителей вируса, еще 10 проживают в Казани, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM ранее сообщало, за сутки выявили 8672 носителя коронавируса в 83 регионах России. Больше всего новых случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также Нижегородской и Ростовской областях. Всего в стране с начала пандемии подтверждено 4 614 834 случая заражения вирусом.

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