Краснодар, , 11:34 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 107 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 8 апреля в региональном оперативном штабе. Накануне, 8 апреля, было зарегистрировано 104 новых носителя инфекции. Самому младшему из новых пациентов всего пять месяцев, самому старшему — 85 лет.

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«В столице Кубани инфекцию обнаружили у 30 человек, в Сочи — у 19, в Апшеронском районе — у 15. По шесть жителей заболели в Кореновском и Темрюкском районах, по пять — в Геленджике и Динском районе», — уточнили в региональном оперативном штабе.

В общей сложности с 12 марта 2020 года в Краснодарском крае заражение коронавирусом подтвердилось у 43 229 человек, выздоровели 37 967 пациентов. Скончались в регионе 2 415 пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19.

В стационарах Кубани на 8 апреля проходят лечение 1 288 ковид-пациентов, в тяжёлом состоянии находятся 68 жителей: 67 из них на ИВЛ, один — на ЭКМО.