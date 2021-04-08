Нур-Султан, , 11:36 — REGNUM Долгое одобрение для использования российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» вызывает недовольство в странах ЕС. Об этом 8 апреля заявил на пресс-конференции в Нур-Султане министр иностранных дел России Сергей Лавров.

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Как отметил глава МИД РФ, президент России Владимир Путин неоднократно в разговорах с лидерами Евросоюза, включая председателя Евросовета Шарля Мишеля, говорил о конкретных данных о том, кто и когда направлял заявки на регистрацию, а также о том, когда были направлены дополнительные документы.

«Мы исходим из того, что ЕС имеет какие-то свои правила, обычаи, привычки. Мы хотим сотрудничать, и то, что так долго занимает процесс одобрения вакцины «Спутник V» Европейским агентством лекарственных средств, уже, вы видите, вызывает недовольство в Европе», — сказал Лавров.

Также он напомнил, что претензии по поводу затягивания срока сертификации «Спутника V» в ЕС высказывались со стороны Словакии, Венгрии, Италии и еще ряда стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ответит на любые недружественные действия Вашингтона.