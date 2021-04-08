Киев, , 11:38 — REGNUM Ростислав Кравец, адвокат украинского судьи Николая Чауса, похищенного в Молдавии, скептически воспринял слова главы МИД Украины о непричастности украинских спецслужб к этому преступлению. Об этом он заявил 8 апреля в комментарии изданию Strana.ua.

По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пытается погасить международный скандал с Молдавией.

«Заявление Кулебы выглядит крайне неуклюже и неуверенно. Понимая, что разгорается международный скандал, Кулеба пытается его погасить. При этом за сам скандал Кулеба не будет нести ответственности», — сказал юрист.

Он отметил, что к похищению Чауса могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом косвенно свидетельствует отсутствие реакции Украины на вопиющее похищение своего гражданина.

«Такое отношение к гражданам своей страны непозволительно», — добавил Кравец.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Молдавии Павел Войку не исключил, что похищенного судью могли вывезти на Украине в багажнике автомобиля, принадлежащего посольству Украины в Кишенёве.

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