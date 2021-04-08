Киев, 8 апреля 2021, 11:38 — REGNUM Ростислав Кравец, адвокат украинского судьи Николая Чауса, похищенного в Молдавии, скептически воспринял слова главы МИД Украины о непричастности украинских спецслужб к этому преступлению. Об этом он заявил 8 апреля в комментарии изданию Strana.ua.
По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пытается погасить международный скандал с Молдавией.
Он отметил, что к похищению Чауса могут быть причастны украинские спецслужбы. Об этом косвенно свидетельствует отсутствие реакции Украины на вопиющее похищение своего гражданина.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МВД Молдавии Павел Войку не исключил, что похищенного судью могли вывезти на Украине в багажнике автомобиля, принадлежащего посольству Украины в Кишенёве.
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