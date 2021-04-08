Москва, , 11:29 — REGNUM Вся текущая риторика и действия США по вопросу Украины имеет одну цель — остановить «Северный поток — 2». Если «Северный поток — 2» войдет в строй, Украина потеряет $3 млрд в год, что для этой страны достаточно большая сумма, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На 1 апреля, по данным компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG, газопровод «Северный поток — 2» построен на 95%, осталось проложить около 121 км труб.

Не стоит забывать также, что в сентябре Киеву предстоят большие выплаты по внешним долгам. В США, особенно демократы, умеют считать деньги. Поэтому очень бы хотели, чтобы прозападный режим в Киеве поддерживался за счет денег за российский газовый транзит.

Доходы Газпрома от продажи газа в Европу, по средним за последние годы ценам и объемам, это $30−40 млрд, и эти деньги достаточно критичны для российского платежного баланса, то есть для стабильности рубля и бюджета.

Не стоит забывать и про дивиденды по акциям. В России на Московской бирже 10 млн частных брокерских счетов, а Газпром — самая популярная фишка у рядовых российских граждан.

Всю военно-политическую ситуацию на Востоке Украины надо рассматривать, исходя из завершения «Северного потока — 2». Донбасс России не особо нужен, а вот «Северный поток — 2» принципиален.

Кроме Донбасса, устроив там новый конфликт, Киеву ответить в данной ситуации нечем. Однако и в Вашингтоне, и в Киеве понимают, что военный конфликт для Украины может закончиться полной или частичной потерей государственности», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, представители оборонных ведомств США, Великобритании, Канады, Литвы и Польши провели встречу по Украине, на которой пришли к выводу о якобы дестабилизирующей «военной деятельности России».

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