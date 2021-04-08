Нью-Дели, , 11:28 — REGNUM Очередные переговоры об отводе военнослужащих от линии фактического контроля в Ладакхе и нормализации ситуации в этом регионе готовятся провести Китай и Индия. Об этом пишет 8 апреля газета The Hindu со ссылкой на индийские военные источники.

Собеседники издания рассказали, что Индия намерена настаивать на разъединении войск на горных высотах в Гогре и Хот-Спрингс. Это должно быть сделано как можно скорее.

Также Нью-Дели потребует решить вопрос об окончательном отводе военнослужащих на равнине Депсанг.

Издание отмечает, что представители обеих стран удовлетворены тем, как отводятся войска из Ладакха, рассматривают дальнейшие шаги по стабилизации обстановки.

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