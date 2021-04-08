Новосибирск, , 11:26 — REGNUM В России отношение граждан к мигрантам ухудшилось. Так, число граждан, которые заявили о негативном отношении к иностранным гражданам, переехавшим в страну или прибывшим в РФ для работы, в 2020 году увеличилось на 7,5%. Такие цифры на совещании по реализации стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года привёл заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов.

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«Так, в 2020 году практически каждый четвёртый респондент заявил об отрицательном отношении к мигрантам», — добавил он.

По мнению Магомедова, это происходит на фоне формирования этнических анклавов из трудовых мигрантов, существенно затрудняющих их адаптацию в российском обществе. Это в свою очередь способствует его криминализации, а также приводит к национализму, ксенофобии и провоцированию конфликтов.

«Данная ситуация оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. В СФО 22,3% негативно относятся к мигрантам», — цитирует ТАСС Магомедова.

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Среди факторов, влияющих на отношение к мигрантам в Сибири, замруководителя администрации президента РФ назвал распространение идеологии экстремизма, совершение противоправных действий, вызывающее поведение представителей некоторых национальностей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным МВД, за 2020 год в России количество нелегально работающих иностранцев сократилось на 40%. Так, если обычно в стране находятся от 9 до 11 миллионов иностранных граждан, то в 2020 году их численность составила примерно 5,5 миллиона, большинство их которых — это граждане стран СНГ.