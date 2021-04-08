Москва, , 11:26 — REGNUM За минувшие сутки в Москве исследования выявили 2024 носителя коронавируса, сообщает 8 апреля оперативный штаб столицы.

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Москва лидирует среди регионов России по числу выявленных случаев заражения, опережая Санкт-Петербург и Подмосковье. Отметим, что накануне в столице было подтверждено 1585 случаев заражения.

Всего в Москве с начала пандемии зафиксировано 1 млн 41 тыс. 799 случаев заражения вирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области ожидается поставка крупной партии лекарств для амбулаторных пациентов с коронавирусом.

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