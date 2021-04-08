Нур-Султан, , 11:23 — REGNUM Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо выработать единые правила сертификатов вакцинации. Об этом 8 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Нур-Султане.

Российский министр отметил, что в настоящее время общие правила создания таких сертификатов являются темой для обсуждения санитарных властей стран ЕАЭС.

«Нам необходимо в рамках Евразийского экономического союза, как мой коллега сказал, вырабатывать общие правила, которые не будут ограничивать право на передвижение», — сказал Лавров.

По его словам, сертификаты вакцинации должны показывать состояние здоровья обладателя документа и не должен ограничивать права человека на передвижение.

Ранее в правительстве Эстонии сообщили, что паспорта вакцинации могут стать реальностью для стран ЕС уже в июне.

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