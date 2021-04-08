Уфа, , 11:23 — REGNUM 104 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщает пресс-служба администрации главы региона.

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Сообщается, что всего в республике было выявлено 33 191 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 28 981 человек, в том числе 240 человек выздоровели за минувшие 24 часа.

Отмечается, что за сутки была констатирована смерть четырех пациентов с COVID-19, а всего в регионе скончались 387 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 7 апреля в Башкирии за сутки выявили 102 носителя коронавируса.