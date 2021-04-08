Пекин, , 11:22 — REGNUM Строительство еще одного космодрома в уезде Сяншань города Нинбо в восточной провинции Чжэцзян намерен начать Китай. Об этом 8 апреля сообщает газета «Чжунго хантяньбао» со ссылкой на правительство провинции.

Уточняется, что за 14-ю пятилетку с 2021 по 2025 год в этот проект будет вложено примерно 20 млрд юаней (около $3 млрд).

Также известно, что это будет международный центр коммерческих космических запусков, который займет площадь в 67 квадратных километров, куда будут входить площадка космодрома и промышленный комплекс.

При этом, согласно проекту, по окончании строительства с данного космодрома можно будет проводить до 100 коммерческих запусков в год.

Отметим, в настоящее время у Китая есть четыре космодрома. Три из них находятся на территории материковой части Китая: Цзюцюань (северо-западная провинция Ганьсу), Тайюань (северная провинция Шаньси) и Сичан (юго-западная провинция Сычуань), и еще один — в районе города Вэньчан на островной провинции Хайнань.