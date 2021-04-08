Тверь, 8 апреля, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В Тверской области задержан мужчина, напавший с ножом на сотрудников полиции, сообщили 8 апреля в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

Maarten Van Damme Нож

По версии следствия, вечером 7 апреля полицейские по вызову о противоправных действиях прибыли в посёлок Новозавидовский. 57-летнего мужчину препроводили в служебный автомобиль, чтобы затем доставить его в отделение полиции для разбирательства. Уже в автомобиле 57-летний задержанный достал нож, нанёс множественные удары двум сотрудникам полиции, а затем скрылся. В результате нападения один из полицейских был госпитализирован с ранениями, второму медики оказали помощь на месте.

Подозреваемый в нападении на полицейских задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело о совершении посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.