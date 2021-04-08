Москва, , 11:19 — REGNUM В России подоходный налог (НДФЛ) через бухгалтерию по месту работы платят 51% граждан. Самостоятельно подают декларацию 8%. Не платят подоходный налог 9%, приводит данные ВЦИОМ.

Завили, что у них нет доходов облагаемых НДФЛ 31%. При этом размер ставки подоходного налога в России не знают 35% граждан. Смогли назвать ставку 65%, среди людей 18−24 года — 49%.

За 2020 году жители РФ чаще всего платили налоги за автомобиль (34%), квартиру (31%), земельный участок (27%), дом/дачу (21%) и гараж (6%). У 22% отсутствует имущество, подлежащее налогообложению. Не платят налоги из-за льгот или по другим причинам 12%.

Опрос по телефону проведен 2 марта 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России каждый второй гражданин (52%) оценивает своё налоговое бремя как достаточное. Чрезмерными налоги в стране считают 36%.

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