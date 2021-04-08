8 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

Советник Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко заявил, что рост ВВП страны в 2021 году будет больше, чем 4%. Украинцы отреагировали на прогнозы эксперта и вспомнили заявление бывшего премьер-министра Украины Алексей Гончарука о росте ВВП в 40%, а также напомнили об обещанной заработной плате украинских учителей в $4000.

Мирослава Романенко, , 11:58 — REGNUM Советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко в эфире украинского телевидения заявил, что рост ВВП страны в 2021 году будет больше, чем 4%.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«4% — это базовый прогноз. Но мы ожидаем, что этот рост (ВВП в 2021 году. — М.Р.) будет больше», — резюмировал советник главы государства, о чем 7 апреля сообщили в пресс-службе президента Украины.

Жители Украины, ознакомившиеся с прогнозом советника украинского лидера, в основном скептически оценили экономические прогнозы Устенко. Свое мнение читатели выразили в комментариях под записью «Офиса президента Украины» в социальной сети Facebook.

«Володя! В прошлом году под вашим гениальным руководством украинская экономика по сравнению с предыдущими годами ушла глубоко в минус. Знак МИНУС (—) означает СПАД, а не рост!!! Вы точно в университете училось? А ваш папа точно профессор?» — обратился к Владимиру Зеленскому Павел Д.

«10 миллионов доз, госпиталь во Дворце спорта, офис [президента Украины] переезжает в украинском дом, $4000 зарплата учителей… и т.п. Может, достаточно лжи», — задался вопросом Konstantin P.

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca (сс) Joel Rodrigues. Agência Brasília

«За счёт чего рост? И от какого значения? Промпроизводства падают, малый и средний бизнес «дожимают»! Благоприятный климат для инвестиций не создан, коррупция зашкаливает, затраты на содержание чиновничьего аппарата только растут, отток рабочей силы и специалистов!!! По команде ВВП не поднимешь! К сожалению! Тут работать нужно! И употреблять фразы — мы ожидаем, думаю, некорректно, мы работаем всеми ветвями власти над восстановлением ВВП, законодательно уже приняты следующие документы… которые позволят… для привлечения инвестиций мы сделали, что позволит привлечь… для уменьшения оттока трудового населения сделано, что добавит… мы не закрываем малый и средний бизнес, потому что это даст прирост… мы договорились о производстве вакцины по лицензии, что позволить оперативно привить население, что позволит… и так далее по полкам с экономическими выкладками, а так ожидать можно что угодно»,— отметил Дмитрий Ч.

«Купи козу, продай козу. Сначала про**али рост ВВП на 4%, а теперь они надеются его поднять на 4%», — добавила Natalia B.

«Во как! Я-то считал, что нужно что-то делать для этого. Но нет, оказывается, достаточно всего лишь ожидать. Именно возрастет?»— спросил Роман С.

«Блин, все растет да растет, объясните пож-ста президенту, что ванну перевернули, и там уже дно пробито, и это не рост. Растут в нашем случае только коммуналка и цены в магазинах и налоги. Вы реально там играете в квартал?»— считает Виталий Л.

«Интересно, как он вырастет, когда нет работы. Предприятия стоят»,— спросил Виталий С.

«Та уже [экс-премьер-министр Украины Алексей] Гончарук 40% обещал. И что?», —напомнила Екатерина М.

«Догоним и перегоном Америку», — иронизирует Наталия Г.

«Так ожидайте лучше 40%, это гораздо больше, чем 4%. Интересно, а врачи еще ожидают з/п в $4000?» —задался вопросом Владимир С.

Палата для больных COVID-19 на Украине (сс) Mstyslav Chernov

«А как долго придется ждать? Зарплаты в 4000 долларов учителям мы уже дождались»,— также напомнила о невыполненном обещании команды Владимира Зеленского Iren Irina Herz.

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Напомним, в 2019 году бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рост валового внутреннего продукта на 40% за пять лет является абсолютно реалистичной и достижимой целью правительства.

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