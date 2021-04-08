Санкт-Петербург, , 11:21 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 91 нового носителя коронавируса, что на одного человека меньше, чем сутками ранее. Об этом 8 апреля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Как уточняют в региональном оперативном штабе, новые случаи заражения выявлены в 56 населенных пунктах региона. Наибольшее число — в Сертолово (6), а также во Всеволожске и Гатчине (по 5).

Всего за время пандемии в Ленобласти выявлено 40 614 инфицированных, из них 38 001 человек выздоровел, в том числе 97 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли от ковида 1019 жителей, в том числе 7 апреля в регионе было зарегистрировано еще восемь летальных исходов от ковида.

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