Лос-Анджелес, США, , 11:17 — REGNUM Потоковый сервис Hulu может выпустить сериал Marvel про приключения Дэдпула. Об этом 8 апреля сообщил портал Murphy's Multiverse.

Источники издания сообщили, что шоу получит возрастной рейтинг R (контент, предназначенный для взрослой аудитории, дети до 17 лет могут знакомиться с ним только в присутствии родителей). Кроме того, по словам инсайдеров в этом сериале главную роль может исполнить Райан Рейнольдс.

В марте 2021 года известный инсайдер Дэниэл Рихтман сообщил, что глава Marvel Кевин Файги согласился дать Рейнольдсу полную творческую свободу в проекте кинокомикса «Дэдпул 3». Пока нет информации о том, когда могут начаться съёмки картины.

Читайте ранее в этом сюжете: Кевин Файги даст Райану Рейнольдсу полную свободу в проекте «Дэдпул 3»?