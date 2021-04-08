Москва, , 11:16 — REGNUM За последние сутки в России проведённые исследования подтвердили 8672 случая заражения коронавирусом, сообщает 8 апреля оперативный штаб по борьбе COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За сутки выявили 8672 носителя коронавируса в 83 регионах России. Больше всего новых случаев в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, а также Нижегородской и Ростовской областях.

Всего в стране с начала пандемии подтверждено 4 614 834 случая заражения вирусом.

Также за сутки зафиксировано 365 смертельных исходов, выздоровели 9558 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области обнаружили ещё 119 носителей коронавируса. С начала пандемии в регионе выявили уже 57 631 заразившегося. Из них выздоровели 51 881.