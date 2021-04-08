Москва, , 11:26 — REGNUM Заболевание коронавирусной инфекцией в некоторых случаях может произойти после введения вакцины, что показало тестирование препарата «ЭпиВакКорона». Об этом генеральный директор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в опубликованном 8 апреля интервью «Известиям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны — все новости»

Он отметил, что случаи заболевания фиксируются при применении любых противокоронавирусных вакцин. В большинстве случаев человек заражается до того, как организм успевает сформировать полноценный иммунный ответ, то есть менее чем через 42 дня после первой прививки «ЭпиВакКороной».

"Во время клинических исследований на добровольцах старше 60 лет из 150 человек после первой вакцинации заболело 20», — сообщил Максютов.

Он уточнил, что этих добровольцев отпустили домой после первой прививки. Судя по всему, они проконтактировали с носителями вируса.

Кроме того, примерно 10% населения не реагируют на прививки, у них не формируется иммунитет. Так происходит с любыми вакцинами, пояснил директор «Вектора».

Читайте также: В «Векторе» рассказали о возможности ревакцинации «ЭпиВакКороной»